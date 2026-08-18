سعر TurtSat اليوم

السعر المباشر لمشروع TurtSat (TURT) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 7.04% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل TURT الحالي إلى USD هو $ 0 لكل TURT.

يحتل TurtSat حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 211,283، مع عرض متداول قدره 613.71M TURT. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول TURT بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.107458، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك TURT بمقدار +21.01% خلال الساعة الماضية و-17.54% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 33.14K.

معلومات سوق TurtSat (TURT)

القيمة السوقية $ 211.28K$ 211.28K $ 211.28K الحجم (24 ساعة) $ 33.14K$ 33.14K $ 33.14K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 211.28K$ 211.28K $ 211.28K إمداد دورة التداول 613.71M 613.71M 613.71M إجمالي العرض 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599 613,713,018.9901599

القيمة السوقية الحالية لـ TurtSat هي $ 211.28K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 33.14K. العرض المتداول لـ TURT يبلغ 613.71M، مع إجمالي عرض 613713018.9901599. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 211.28K.