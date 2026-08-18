سعر Startale USD اليوم

السعر المباشر لمشروع Startale USD (USDSC) اليوم هو $ 0.996302، مع تغير بنسبة 0.43% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل USDSC الحالي إلى USD هو $ 0.996302 لكل USDSC.

يحتل Startale USD حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 4,763,842، مع عرض متداول قدره 4.78M USDSC. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول USDSC بين $ 0.996004 (أدنى) و$ 1.009 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 1.79، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.93387.

على المدى القصير، تحرك USDSC بمقدار -0.32% خلال الساعة الماضية و-0.14% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 229.68K.

معلومات سوق Startale USD (USDSC)

القيمة السوقية $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M الحجم (24 ساعة) $ 229.68K$ 229.68K $ 229.68K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 4.76M$ 4.76M $ 4.76M إمداد دورة التداول 4.78M 4.78M 4.78M إجمالي العرض 4,780,686.474518 4,780,686.474518 4,780,686.474518

القيمة السوقية الحالية لـ Startale USD هي $ 4.76M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 229.68K. العرض المتداول لـ USDSC يبلغ 4.78M، مع إجمالي عرض 4780686.474518. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 4.76M.