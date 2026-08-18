سعر Soul Scanner اليوم

السعر المباشر لمشروع Soul Scanner (SOUL) اليوم هو $ 0.17915، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل SOUL الحالي إلى USD هو $ 0.17915 لكل SOUL.

يحتل Soul Scanner حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 179,150، مع عرض متداول قدره 1.00M SOUL. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول SOUL بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 2.3، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.152258.

على المدى القصير، تحرك SOUL بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-2.73% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 265.15.

معلومات سوق Soul Scanner (SOUL)

القيمة السوقية $ 179.15K$ 179.15K $ 179.15K الحجم (24 ساعة) $ 265.15$ 265.15 $ 265.15 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 179.15K$ 179.15K $ 179.15K إمداد دورة التداول 1.00M 1.00M 1.00M إجمالي العرض 1,000,000.0 1,000,000.0 1,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Soul Scanner هي $ 179.15K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 265.15. العرض المتداول لـ SOUL يبلغ 1.00M، مع إجمالي عرض 1000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 179.15K.