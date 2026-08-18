سعر Refund اليوم

السعر المباشر لمشروع Refund (RFD) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 2.74% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل RFD الحالي إلى USD هو $ 0 لكل RFD.

يحتل Refund حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 1,265,307، مع عرض متداول قدره 1.00T RFD. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول RFD بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك RFD بمقدار +0.04% خلال الساعة الماضية و+1.22% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Refund (RFD)

القيمة السوقية $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 1.27M$ 1.27M $ 1.27M إمداد دورة التداول 1.00T 1.00T 1.00T إجمالي العرض 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0 1,000,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Refund هي $ 1.27M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ RFD يبلغ 1.00T، مع إجمالي عرض 1000000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 1.27M.