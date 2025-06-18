سعر PipeIQ (PIPEIQ)
سعر PipeIQ (PIPEIQ) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 552.25K. يتم تحديث سعر PIPEIQ مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق PipeIQ الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر PipeIQ خلال اليوم هو +7.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.97M
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خلال اليوم، كان سعر PipeIQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر PipeIQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر PipeIQ مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر PipeIQ مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+7.00%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر PipeIQ: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+3.75%
+7.00%
-42.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
PipeIQ is building crypto rails for AI Agents, with Go-to-Market as the first use case. The PipeIQ platform helps B2B Marketers and Sales professionals to drive revenue pipeline. Marketers and Sales professionals use the platform to target specific personas and create 1:1 interactions with prospects. PipeIQ will identify relevant companies and the Ideal Customer Profile (ICP) within these companies and subsequently target them via different channels.
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