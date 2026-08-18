سعر ORBRYN اليوم

السعر المباشر لمشروع ORBRYN (ORBRYN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORBRYN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORBRYN.

يحتل ORBRYN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,002.43، مع عرض متداول قدره 974.97M ORBRYN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORBRYN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك ORBRYN بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+25.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق ORBRYN (ORBRYN)

القيمة السوقية $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.00K$ 12.00K $ 12.00K إمداد دورة التداول 974.97M 974.97M 974.97M إجمالي العرض 999,974,701.4141 999,974,701.4141 999,974,701.4141

القيمة السوقية الحالية لـ ORBRYN هي $ 12.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORBRYN يبلغ 974.97M، مع إجمالي عرض 999974701.4141. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.00K.