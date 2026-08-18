سعر ORBRYN (ORBRYN)
السعر المباشر لمشروع ORBRYN (ORBRYN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 12.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل ORBRYN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل ORBRYN.
يحتل ORBRYN حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 12,002.43، مع عرض متداول قدره 974.97M ORBRYN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول ORBRYN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.
على المدى القصير، تحرك ORBRYN بمقدار +0.26% خلال الساعة الماضية و+25.65% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.
القيمة السوقية الحالية لـ ORBRYN هي $ 12.00K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ ORBRYN يبلغ 974.97M، مع إجمالي عرض 999974701.4141. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.00K.
+0.26%
-12.31%
+25.65%
+25.65%
خلال اليوم، كان سعر ORBRYN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ORBRYN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ORBRYN مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ORBRYN مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-12.31%
|30 يوم
|$ 0
|-71.26%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
في عام 2040، من المحتمل أن يشهد سعر ORBRYN نموًا 0.00%. يمكن أن يصل سعر تداول $ --.
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على أي شبكة بلوك تشين يعمل ORBRYN؟
يعمل ORBRYN على شبكة --، التي تحدد كيفية معالجة المعاملات وسرعة التأكيدات والأمن العام. كما تحدد الشبكة توافقها مع المحافظ والتطبيقات اللامركزية ومعايير العقود الذكية.
ما هو السعر الحالي لـ ORBRYN؟
يتم تسعير الرمز المميز بـ $، مما يمثل تحركًا في السعر بنسبة -12.31% خلال الـ 24 ساعة الماضية. يتم جمع تحديثات الأسعار من البورصات العالمية الرائدة في الوقت الفعلي.
ما هي الفئة التي ينتمي إليها ORBRYN؟
يندرج ORBRYN تحت فئة Gaming (GameFi),Solana Ecosystem,Play To Earn,Pump.fun Ecosystem. يساعد هذا التصنيف المستثمرين على مقارنة ORBRYN بأصول مشابهة في القطاع نفسه، مثل رموز DeFi أو رموز الميم أو رموز الطبقة الأولى أو الطبقة الثانية أو رموز الذكاء الاصطناعي.
ما هي القيمة السوقية لـ ORBRYN؟
تبلغ قيمتها السوقية $12002.43، مما يضع الأصل في المرتبة #9956. توفر القيمة السوقية مقياسًا واسعًا للحجم والاعتماد وثقة المستثمرين.
كم يبلغ المعروض الحالي من ORBRYN؟
هناك 974974764.935278 رمز مميز متداول في السوق. ويؤثر هذا العدد بشكل مباشر على توازن العرض والطلب واكتشاف الأسعار وتوقعات التضخم.
ما مدى نشاط التداول لـ ORBRYN اليوم؟
خلال اليوم الماضي، حقق ORBRYN حجم تداول بلغ $--. غالبًا ما يشير الحجم القوي إلى ارتفاع الاهتمام بالسوق أو ردود فعل على الأخبار الأخيرة.
كيف يقارن سعر اليوم بالمستويات العليا والدنيا الأخيرة؟
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تذبذب ORBRYN بين $ و$، مما يمنح المتداولين نظرة ثاقبة حول التقلبات قصيرة الأجل ومناطق الاختراق المحتملة.
|الوقت (UTC+8)
|نوع
|معلومات
|02-11 14:20:00
|تحديثات المجال
خلال الـ 24 ساعة الماضية، تدفق خارجي صافي من CEX بمقدار 59,400 ETH
|02-10 18:39:21
|البيانات على السلسلة
بالأمس، سجلت صناديق الاستثمار المتداولة للبيتكوين الفورية صافي تدفقات واردة بقيمة 144.9 مليون دولار، بينما سجلت صناديق الاستثمار المتداولة لـ Ethereum صافي تدفقات واردة بقيمة 57 مليون دولار
|02-04 11:04:00
|تحديثات المجال
مؤشر الخوف من العملات المشفرة ينخفض إلى 14 مرة أخرى، السوق يبقى في منطقة "الخوف الشديد"
|02-04 00:48:00
|تحديثات المجال
تم تصفية 285 مليون دولار عبر الشبكة في الـ 24 ساعة الماضية، تم القضاء على كل من المراكز الطويلة والقصيرة
|02-01 01:12:00
|تحديثات المجال
البيتكوين يخترق أدنى مستوى سابق عند 80,600 دولار، محققاً أدنى مستوى جديد منذ 11 أبريل 2025
|01-28 07:44:00
|تحديثات المجال
مؤشر الدولار يصل لأدنى مستوى منذ فبراير 2022، سوق العملات المشفرة يواصل الارتفاع
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