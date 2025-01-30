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سعر nick (NICK) المباشر لليوم هو USD 0.00185817 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M . يتم تحديث سعر NICK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق nick الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.96K - تغيير سعر nick خلال اليوم هو +1.69% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M

أداء سعر nick (NICK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +1.69% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر nick (NICK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر nick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00148267$ 0.00148267 $ 0.00148267 24 ساعة مرتفع $ 0.00199649$ 0.00199649 $ 0.00199649 عالية طوال الوقت $ 0.00199649$ 0.00199649 $ 0.00199649 تغير السعر (1 ساعة) +0.48% تغير السعر (1يوم) +1.69% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق nick (NICK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: