سعر nick (NICK)
سعر nick (NICK) المباشر لليوم هو USD 0.00185817. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 1.86M. يتم تحديث سعر NICK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق nick الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 230.96K
- تغيير سعر nick خلال اليوم هو +1.69%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.92M
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خلال اليوم، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر nick مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+1.69%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر nick: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.48%
+1.69%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time.
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