توكنوميكس nick (NICK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول nick (NICK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات nick (NICK) Through its innovative context-aware Inference Synthesis mechanism, Allora's self-improving, decentralized AI network outperforms traditional monolithic models. Unlike basic networks that combine individual predictions without context, Allora uses a forecasting task where AI agents predict the performance of each other's models under current conditions. This approach significantly enhances accuracy, as shown in the provided chart. The dotted black line represents the performance of a basic network, while the solid black line shows the enhanced accuracy achieved by Allora's method. By allowing AI agents to forecast and adjust based on contextual factors, Allora continually improves its predictions, demonstrating a substantial reduction in error over time​​. الموقع الرسمي: https://www.nickdotai.com/ اشتر NICK الآن!

توكنوميكس nick (NICK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار nick (NICK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 197.86K $ 197.86K $ 197.86K إجمالي العرض: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M العرض المتداول: $ 999.91M $ 999.91M $ 999.91M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 197.86K $ 197.86K $ 197.86K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00201687 $ 0.00201687 $ 0.00201687 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0.0001975 $ 0.0001975 $ 0.0001975 معرفة المزيد عن سعر nick (NICK)

توكنوميكس nick (NICK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس nick (NICK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن NICK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن NICK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس NICK، استكشف السعر المباشر لتوكن NICK!

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