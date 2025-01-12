سعر Morti (MORTI)
سعر Morti (MORTI) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 33.01K. يتم تحديث سعر MORTI مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Morti الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 452.64
- تغيير سعر Morti خلال اليوم هو -10.68%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 690.00M
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خلال اليوم، كان سعر Morti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Morti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Morti مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Morti مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-10.68%
|30 يوم
|$ 0
|-28.06%
|60 يوم
|$ 0
|-58.62%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Morti: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.27%
-10.68%
-42.68%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: - Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends. - Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility
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