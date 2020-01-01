توكنوميكس Morti (MORTI) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Morti (MORTI)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Morti (MORTI) What Is Morti? Morti is a community-focused meme token with a narrative designed to symbolize the end of bear markets and the resurgence of bullish sentiment within the cryptocurrency industry. The project, with its mascot "Morti the Bear Killer," What Is the Purpose of Morti? The project’s primary goals include: Community Building: Morti focuses on cultivating a vibrant and engaged community of believers who share the vision of market resurgence and the return of positive trends.

Narrative-Driven Growth: Through its compelling story and character, Morti encourages active community participation, promoting the creation of memes, content, and discussions that support the project’s growth. Its a meme token with no advertised utility الموقع الرسمي: https://morti.lol/ اشتر MORTI الآن!

توكنوميكس Morti (MORTI) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Morti (MORTI)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 15.13K $ 15.13K $ 15.13K إجمالي العرض: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M العرض المتداول: $ 690.00M $ 690.00M $ 690.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 15.13K $ 15.13K $ 15.13K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.01800347 $ 0.01800347 $ 0.01800347 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0 $ 0 $ 0 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Morti (MORTI)

توكنوميكس Morti (MORTI): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Morti (MORTI) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن MORTI التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن MORTI التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس MORTI، استكشف السعر المباشر لتوكن MORTI!

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