سعر Metaverser (MTVT)
سعر Metaverser (MTVT) المباشر لليوم هو USD 0.00113586. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 662.66K. يتم تحديث سعر MTVT مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Metaverser الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 757.15
- تغيير سعر Metaverser خلال اليوم هو -2.94%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 583.12M
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خلال اليوم، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ -0.0001517487 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ -0.0003318384 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ -0.0004237696941291926 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-2.94%
|30 يوم
|$ -0.0001517487
|-13.35%
|60 يوم
|$ -0.0003318384
|-29.21%
|90 يوم
|$ -0.0004237696941291926
|-27.17%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverser: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.07%
-2.94%
-6.32%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Metaverser is a revolutionary new virtual world that offers players the opportunity to explore, create, and interact in a vast and immersive 3D environment. The Metaverser platform is the first of its kind, allowing players to seamlessly switch between different gaming platforms while still earning rewards and progressing in the game.
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