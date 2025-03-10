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سعر Metaverser (MTVT) المباشر لليوم هو USD 0.00113586 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 662.66K . يتم تحديث سعر MTVT مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Metaverser الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 757.15 - تغيير سعر Metaverser خلال اليوم هو -2.94% - لديه عرض متداول بقيمة USD 583.12M

أداء سعر Metaverser (MTVT) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ -0.0001517487 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ -0.0003318384 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Metaverser مقابل USD هو $ -0.0004237696941291926 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -2.94% 30 يوم $ -0.0001517487 -13.35% 60 يوم $ -0.0003318384 -29.21% 90 يوم $ -0.0004237696941291926 -27.17%

تحليل سعر Metaverser (MTVT)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Metaverser: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00109639$ 0.00109639 $ 0.00109639 24 ساعة مرتفع $ 0.00117286$ 0.00117286 $ 0.00117286 عالية طوال الوقت $ 0.02352995$ 0.02352995 $ 0.02352995 تغير السعر (1 ساعة) +0.07% تغير السعر (1يوم) -2.94% تغير السعر (7 أيام) -6.32%

معلومات سوق Metaverser (MTVT)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: