سعر MamaBull (MAMA)
سعر MamaBull (MAMA) المباشر لليوم هو USD 0.00305752. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.06M. يتم تحديث سعر MAMA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق MamaBull الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 591.38K
- تغيير سعر MamaBull خلال اليوم هو +11.35%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B
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خلال اليوم، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ +0.00031155 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00031155
|+11.35%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر MamaBull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.22%
+11.35%
--
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
MamaBull ($MAMA) is a community-driven token on Solana designed to power MamaPay™, a crypto-fiat banking platform. It enables offshore banking, instant crypto-to-fiat transactions, and global payments. Holders can stake $MAMA to unlock cashback rewards, lower transaction fees, and a platform revenue share. With renounced ownership, no buy/sell taxes, and burned LP tokens, $MAMA ensures security, transparency, and long-term value. Backed by a strong marketing team and strategic partnerships, it bridges blockchain technology with traditional finance for real-world utility.
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