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سعر MamaBull (MAMA) المباشر لليوم هو USD 0.00305752 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 3.06M . يتم تحديث سعر MAMA مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق MamaBull الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 591.38K - تغيير سعر MamaBull خلال اليوم هو +11.35% - لديه عرض متداول بقيمة USD 1.00B

أداء سعر MamaBull (MAMA) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ +0.00031155 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر MamaBull مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00031155 +11.35% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر MamaBull (MAMA)

اكتشف أحدث تحليلات سعر MamaBull: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00272161$ 0.00272161 $ 0.00272161 24 ساعة مرتفع $ 0.00389335$ 0.00389335 $ 0.00389335 عالية طوال الوقت $ 0.00389335$ 0.00389335 $ 0.00389335 تغير السعر (1 ساعة) +1.22% تغير السعر (1يوم) +11.35% تغير السعر (7 أيام) --

معلومات سوق MamaBull (MAMA)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: