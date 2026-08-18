سعر KittyCoin اليوم

السعر المباشر لمشروع KittyCoin (KITTY) اليوم هو $ 0.00110734، مع تغير بنسبة 87.79% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KITTY الحالي إلى USD هو $ 0.00110734 لكل KITTY.

يحتل KittyCoin حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,232.6، مع عرض متداول قدره 6.53M KITTY. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KITTY بين $ 0 (أدنى) و$ 0.00295144 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.33001، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KITTY بمقدار -4.12% خلال الساعة الماضية و-51.30% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 289.58.

معلومات سوق KittyCoin (KITTY)

القيمة السوقية $ 7.23K$ 7.23K $ 7.23K الحجم (24 ساعة) $ 289.58$ 289.58 $ 289.58 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.24K$ 7.24K $ 7.24K إمداد دورة التداول 6.53M 6.53M 6.53M إجمالي العرض 6,534,575.227251386 6,534,575.227251386 6,534,575.227251386

القيمة السوقية الحالية لـ KittyCoin هي $ 7.23K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 289.58. العرض المتداول لـ KITTY يبلغ 6.53M، مع إجمالي عرض 6534575.227251386. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.24K.