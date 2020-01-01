توكنوميكس IXO (IXO) اكتشف الرؤى الرئيسية حول IXO (IXO)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات IXO (IXO) IXO is the layer-1 token of the Internet of Impacts of inter-connected networks, powered by IXO Protocol blockchains, that provides foundational infrastructure for the Spatial Web. These networks enable dynamic digital twin domains of people, organisations, physical infrastructure, financial capital, AI and data to be more intelligently coordinated, financed, verified, governed, and informed, with the mission of generating sustainable social, environmental, economic, and climate Impacts, at an Internet-scale. Solutions are already being deployed through this Spatial Web in domains such as clean energy transition, disease prevention, youth employment, education, autonomous AI, and supply-chain optimisation. الموقع الرسمي: https://www.ixo.world/ الوثيقة البيضاء: https://www.ixo.world/white-paper اشتر IXO الآن!

توكنوميكس IXO (IXO) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار IXO (IXO)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 477.43K $ 477.43K $ 477.43K إجمالي العرض: $ 126.27M $ 126.27M $ 126.27M العرض المتداول: $ 86.64M $ 86.64M $ 86.64M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 695.82K $ 695.82K $ 695.82K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 1.009 $ 1.009 $ 1.009 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00336803 $ 0.00336803 $ 0.00336803 السعر الحالي: $ 0.00551061 $ 0.00551061 $ 0.00551061 معرفة المزيد عن سعر IXO (IXO)

توكنوميكس IXO (IXO): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس IXO (IXO) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن IXO التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن IXO التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس IXO، استكشف السعر المباشر لتوكن IXO!

توقعات سعر IXO هل تريد أن تعرف إلى أين يتجه IXO؟ تجمع صفحة توقعات أسعار IXO الخاصة بنا بين معنويات السوق والاتجاهات التاريخية والمؤشرات الفنية لتقديم رؤية استشرافية. اطلع على توقعات سعر IXO الآن!

لماذا عليك اختيار MEXC؟ MEXC هي واحدة من أفضل بورصات الكريبتو في العالم، ويثق بها ملايين المستخدمين على مستوى العالم. وسواء كنت مبتدئًا أو محترفًا، فإن MEXC هي أسهل طريقة للكريبتو. أكثر من 4,000 زوج تداول في أسواق العقود الفورية والآجلة أسرع إدراج التوكن في CEXs #1 السيولة في جميع أنحاء الصناعة أقل الرسوم، مدعومة بخدمة عملاء 24/7 شفافية احتياطي التوكن بنسبة +%100 لأموال المستخدم حواجز دخول منخفضة للغاية: اشترِ العملات المشفرة بسعر 1 USDT فقط

اشترِ الكريبتو باستخدام 1 USDT : طريقك الأسهل إلى عالم الكريبتو! اشتر الآن!