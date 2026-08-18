سعر INTERCELLAR اليوم

السعر المباشر لمشروع INTERCELLAR (CLR) اليوم هو $ 0.00172839، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CLR الحالي إلى USD هو $ 0.00172839 لكل CLR.

يحتل INTERCELLAR حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 793,289، مع عرض متداول قدره 459.46M CLR. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CLR بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.02278174، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.00165342.

على المدى القصير، تحرك CLR بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 6.10.

معلومات سوق INTERCELLAR (CLR)

القيمة السوقية $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K الحجم (24 ساعة) $ 6.10$ 6.10 $ 6.10 القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 793.29K$ 793.29K $ 793.29K إمداد دورة التداول 459.46M 459.46M 459.46M إجمالي العرض 459,456,830.2084526 459,456,830.2084526 459,456,830.2084526

القيمة السوقية الحالية لـ INTERCELLAR هي $ 793.29K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 6.10. العرض المتداول لـ CLR يبلغ 459.46M، مع إجمالي عرض 459456830.2084526. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 793.29K.