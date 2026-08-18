سعر Intel xStock اليوم

السعر المباشر لمشروع Intel xStock (INTCX) اليوم هو $ 103.92، مع تغير بنسبة 0.01% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل INTCX الحالي إلى USD هو $ 103.92 لكل INTCX.

يحتل Intel xStock حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 7,416,421، مع عرض متداول قدره 71.47K INTCX. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول INTCX بين $ 103.2 (أدنى) و$ 105.37 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 608.91، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 32.43.

على المدى القصير، تحرك INTCX بمقدار -0.00% خلال الساعة الماضية و+6.82% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول $ 152.24K.

معلومات سوق Intel xStock (INTCX)

القيمة السوقية $ 7.42M$ 7.42M $ 7.42M الحجم (24 ساعة) $ 152.24K$ 152.24K $ 152.24K القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 191.27M$ 191.27M $ 191.27M إمداد دورة التداول 71.47K 71.47K 71.47K إجمالي العرض 1,840,632.210318051 1,840,632.210318051 1,840,632.210318051

القيمة السوقية الحالية لـ Intel xStock هي $ 7.42M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة $ 152.24K. العرض المتداول لـ INTCX يبلغ 71.47K، مع إجمالي عرض 1840632.210318051. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 191.27M.