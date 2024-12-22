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سعر Honest (HNST) المباشر لليوم هو USD 0.00507071 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.62K . يتم تحديث سعر HNST مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Honest الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.01 - تغيير سعر Honest خلال اليوم هو +0.00% - لديه عرض متداول بقيمة USD 136.00M

أداء سعر Honest (HNST) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Honest مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Honest مقابل USD هو $ -0.0001456328 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Honest مقابل USD هو $ -0.0005077170 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Honest مقابل USD هو $ +0.0000708393375051615 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.00% 30 يوم $ -0.0001456328 -2.87% 60 يوم $ -0.0005077170 -10.01% 90 يوم $ +0.0000708393375051615 +1.42%

تحليل سعر Honest (HNST)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Honest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00506399$ 0.00506399 $ 0.00506399 24 ساعة مرتفع $ 0.00527643$ 0.00527643 $ 0.00527643 عالية طوال الوقت $ 0.140228$ 0.140228 $ 0.140228 تغير السعر (1 ساعة) -0.00% تغير السعر (1يوم) +0.00% تغير السعر (7 أيام) -4.29%

معلومات سوق Honest (HNST)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: