سعر Honest (HNST)
سعر Honest (HNST) المباشر لليوم هو USD 0.00507071. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 689.62K. يتم تحديث سعر HNST مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Honest الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 394.01
- تغيير سعر Honest خلال اليوم هو +0.00%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 136.00M
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خلال اليوم، كان سعر Honest مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Honest مقابل USD هو $ -0.0001456328 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Honest مقابل USD هو $ -0.0005077170 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Honest مقابل USD هو $ +0.0000708393375051615 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.00%
|30 يوم
|$ -0.0001456328
|-2.87%
|60 يوم
|$ -0.0005077170
|-10.01%
|90 يوم
|$ +0.0000708393375051615
|+1.42%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Honest: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.00%
+0.00%
-4.29%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Honest (HNST) is the native currency of NOBI (formerly Honest Mining), a super app for you to grow your crypto - the easy way. NOBI offers algorithmic / robo trading, DeFi powered crypto savings and staking services for many different coins.
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