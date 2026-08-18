سعر Hashlink اليوم

السعر المباشر لمشروع Hashlink (HLINK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.75% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل HLINK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل HLINK.

يحتل Hashlink حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,667.45، مع عرض متداول قدره 95.40B HLINK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول HLINK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك HLINK بمقدار -- خلال الساعة الماضية و-27.34% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Hashlink (HLINK)

القيمة السوقية $ 11.67K$ 11.67K $ 11.67K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 12.17K$ 12.17K $ 12.17K إمداد دورة التداول 95.40B 95.40B 95.40B إجمالي العرض 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Hashlink هي $ 11.67K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ HLINK يبلغ 95.40B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 12.17K.