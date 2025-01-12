سعر Genie (GENIE)
سعر Genie (GENIE) المباشر لليوم هو USD 0.00003639. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.21K. يتم تحديث سعر GENIE مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Genie الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.41
- تغيير سعر Genie خلال اليوم هو +0.85%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M
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خلال اليوم، كان سعر Genie مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Genie مقابل USD هو $ -0.0000079895 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Genie مقابل USD هو $ -0.0000207487 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Genie مقابل USD هو $ -0.00007458094277170339 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+0.85%
|30 يوم
|$ -0.0000079895
|-21.95%
|60 يوم
|$ -0.0000207487
|-57.01%
|90 يوم
|$ -0.00007458094277170339
|-67.20%
اكتشف أحدث تحليلات سعر Genie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.80%
+0.85%
-19.72%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
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|1 GENIE إلى GBP
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|1 GENIE إلى EUR
€0.0000352983
|1 GENIE إلى USD
$0.00003639
|1 GENIE إلى MYR
RM0.0001633911
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₺0.001288206
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¥0.0057376113
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₽0.0036983157
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₹0.0031357263
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Rp0.5965572816
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₱0.00214701
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￡E.0.001837695
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R$0.0002227068
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C$0.0000524016
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₴0.0015454833
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Bs0.00192867
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Rs0.0101790108
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₸0.0192947058
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Fr0.0000331149
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