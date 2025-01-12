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سعر Genie (GENIE) المباشر لليوم هو USD 0.00003639 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 36.21K . يتم تحديث سعر GENIE مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Genie الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 39.41 - تغيير سعر Genie خلال اليوم هو +0.85% - لديه عرض متداول بقيمة USD 999.96M

أداء سعر Genie (GENIE) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Genie مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Genie مقابل USD هو $ -0.0000079895 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Genie مقابل USD هو $ -0.0000207487 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Genie مقابل USD هو $ -0.00007458094277170339 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +0.85% 30 يوم $ -0.0000079895 -21.95% 60 يوم $ -0.0000207487 -57.01% 90 يوم $ -0.00007458094277170339 -67.20%

تحليل سعر Genie (GENIE)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Genie: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.0000358$ 0.0000358 $ 0.0000358 24 ساعة مرتفع $ 0.00003661$ 0.00003661 $ 0.00003661 عالية طوال الوقت $ 0.00683732$ 0.00683732 $ 0.00683732 تغير السعر (1 ساعة) +0.80% تغير السعر (1يوم) +0.85% تغير السعر (7 أيام) -19.72%

معلومات سوق Genie (GENIE)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: