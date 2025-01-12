سعر Froggy (FROGGY)
سعر Froggy (FROGGY) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 8.28K. يتم تحديث سعر FROGGY مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Froggy الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 9.78
- تغيير سعر Froggy خلال اليوم هو --
- لديه عرض متداول بقيمة USD 162.48B
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خلال اليوم، كان سعر Froggy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Froggy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Froggy مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Froggy مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|--
|30 يوم
|$ 0
|-2.08%
|60 يوم
|$ 0
|-2.66%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Froggy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
--
--
-15.67%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Froggy is a passionate project of the team with the desire to revive the memecoin market on Binance Smart Chain. Froggy is supported by many Based on BSC developers and large communities around the world. We believe that Froggy will truly become a unicorn in these difficult market times. A new meme character enters the cryptocurrency market bringing a fresh experience to the community. FROGGY will help the Memecoin market return to its glory days, creating a seismic shift. In particular. To create a strong community and make Froggy an investment-worthy token, we have outlined a long-term strategy and are committed to implementing each step along the way.With times that are not very favorable, Froggy will be the appropriate choice to help the market become vibrant again and bring worthy investment value to the community.
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