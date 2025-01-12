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سعر FREGO (FREGO) المباشر لليوم هو USD 0.00780767 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.12M . يتم تحديث سعر FREGO مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق FREGO الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 388.91K - تغيير سعر FREGO خلال اليوم هو +2.26% - لديه عرض متداول بقيمة USD 918.03M

أداء سعر FREGO (FREGO) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ +0.00017247 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ +0.00017247 +2.26% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر FREGO (FREGO)

اكتشف أحدث تحليلات سعر FREGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00644497$ 0.00644497 $ 0.00644497 24 ساعة مرتفع $ 0.00922937$ 0.00922937 $ 0.00922937 عالية طوال الوقت $ 0.02039821$ 0.02039821 $ 0.02039821 تغير السعر (1 ساعة) +0.43% تغير السعر (1يوم) +2.26% تغير السعر (7 أيام) -15.74%

معلومات سوق FREGO (FREGO)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: