سعر FREGO (FREGO)
سعر FREGO (FREGO) المباشر لليوم هو USD 0.00780767. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 7.12M. يتم تحديث سعر FREGO مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق FREGO الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 388.91K
- تغيير سعر FREGO خلال اليوم هو +2.26%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 918.03M
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خلال اليوم، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ +0.00017247 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر FREGO مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +0.00017247
|+2.26%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر FREGO: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.43%
+2.26%
-15.74%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
FREGO is working at the epicenter of AI Safety and Agentic Infrastructure to build out the future of Web3 AI super-alignment. FREGO’s product suite includes multi-agent infrastructure tools, an AI safety plugin framework, and agentic alignment auditing. FREGO has also trained and released multiple LLMs designed to be plugged into existing agents to create safer behavioral outcomes. All FREGO agents operate under the FREGO Constitution, the decentralized benchmark for AI alignment. Holders of $FREGO will be granted voting rights on the constitution. Our mission advances a dual mandate: AI Utility and AI Safety, driving the agentic future we envision — where AI can work alongside humans, Free of Ego.
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