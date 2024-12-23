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سعر Foxy (FOXY) المباشر لليوم هو USD 0.01059869 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 42.54M . يتم تحديث سعر FOXY مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Foxy الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 2.64M - تغيير سعر Foxy خلال اليوم هو -0.37% - لديه عرض متداول بقيمة USD 4.00B

أداء سعر Foxy (FOXY) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Foxy مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Foxy مقابل USD هو $ -0.0024000998 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Foxy مقابل USD هو $ +0.0001369223 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Foxy مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -0.37% 30 يوم $ -0.0024000998 -22.64% 60 يوم $ +0.0001369223 +1.29% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Foxy (FOXY)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Foxy: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.01026416$ 0.01026416 $ 0.01026416 24 ساعة مرتفع $ 0.01110781$ 0.01110781 $ 0.01110781 عالية طوال الوقت $ 0.03032542$ 0.03032542 $ 0.03032542 تغير السعر (1 ساعة) +1.32% تغير السعر (1يوم) -0.37% تغير السعر (7 أيام) -25.23%

معلومات سوق Foxy (FOXY)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: