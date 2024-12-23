سعر DIGG (DIGG)
سعر DIGG (DIGG) المباشر لليوم هو USD 626.1. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 158.04K. يتم تحديث سعر DIGG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق DIGG الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 235.25
- تغيير سعر DIGG خلال اليوم هو +1.50%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 252.42
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خلال اليوم، كان سعر DIGG مقابل USD هو $ +9.22 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر DIGG مقابل USD هو $ -71.8787217900 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر DIGG مقابل USD هو $ +108.3541808100 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر DIGG مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ +9.22
|+1.50%
|30 يوم
|$ -71.8787217900
|-11.48%
|60 يوم
|$ +108.3541808100
|+17.31%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر DIGG: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+1.51%
+1.50%
-13.47%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
At launch, DIGG was a rebase token pegged to the BTC price. However, over a series of governance actions within BadgerDAO, DIGG has ceased to be a rebase token, and is now freely floating. Primary liquidity for DIGG is now on the Balancer AMM, primarily the DIGG / WBTC / graviAURA pool [link: https://app.balancer.fi/#/pool/0x8eb6c82c3081bbbd45dcac5afa631aac53478b7c000100000000000000000270]
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|1 DIGG إلى AUD
A$995.499
|1 DIGG إلى GBP
￡494.619
|1 DIGG إلى EUR
€594.795
|1 DIGG إلى USD
$626.1
|1 DIGG إلى MYR
RM2,804.928
|1 DIGG إلى TRY
₺22,032.459
|1 DIGG إلى JPY
¥98,022.216
|1 DIGG إلى RUB
₽64,406.907
|1 DIGG إلى INR
₹53,212.239
|1 DIGG إلى IDR
Rp10,098,385.683
|1 DIGG إلى PHP
₱36,676.938
|1 DIGG إلى EGP
￡E.31,830.924
|1 DIGG إلى BRL
R$3,800.427
|1 DIGG إلى CAD
C$895.323
|1 DIGG إلى BDT
৳74,499.639
|1 DIGG إلى NGN
₦967,693.899
|1 DIGG إلى UAH
₴26,145.936
|1 DIGG إلى VES
Bs31,931.1
|1 DIGG إلى PKR
Rs173,529.876
|1 DIGG إلى KZT
₸327,456.561
|1 DIGG إلى THB
฿21,456.447
|1 DIGG إلى TWD
NT$20,473.47
|1 DIGG إلى CHF
Fr557.229
|1 DIGG إلى HKD
HK$4,858.536
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