سعر Dancing Kittens اليوم

السعر المباشر لمشروع Dancing Kittens (KITTENS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 29.19% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل KITTENS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل KITTENS.

يحتل Dancing Kittens حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 8,210.02، مع عرض متداول قدره 946.26M KITTENS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول KITTENS بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك KITTENS بمقدار -0.98% خلال الساعة الماضية و-16.33% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Dancing Kittens (KITTENS)

القيمة السوقية $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 8.21K$ 8.21K $ 8.21K إمداد دورة التداول 946.26M 946.26M 946.26M إجمالي العرض 946,258,138.327276 946,258,138.327276 946,258,138.327276

القيمة السوقية الحالية لـ Dancing Kittens هي $ 8.21K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ KITTENS يبلغ 946.26M، مع إجمالي عرض 946258138.327276. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 8.21K.