سعر Custos اليوم

السعر المباشر لمشروع Custos (CUSTOS) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 0.00% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل CUSTOS الحالي إلى USD هو $ 0 لكل CUSTOS.

يحتل Custos حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 18,926.15، مع عرض متداول قدره 100.00B CUSTOS. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول CUSTOS بين $ 0.0 (أدنى) و$ 0.0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك CUSTOS بمقدار -- خلال الساعة الماضية و0.00% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق Custos (CUSTOS)

القيمة السوقية $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 18.93K$ 18.93K $ 18.93K إمداد دورة التداول 100.00B 100.00B 100.00B إجمالي العرض 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998 99,999,999,999.99998

القيمة السوقية الحالية لـ Custos هي $ 18.93K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ CUSTOS يبلغ 100.00B، مع إجمالي عرض 99999999999.99998. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 18.93K.