سعر Cheeseball (CB)
سعر Cheeseball (CB) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 94.55K. يتم تحديث سعر CB مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Cheeseball الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 3.64K
- تغيير سعر Cheeseball خلال اليوم هو -6.93%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 999.91M
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خلال اليوم، كان سعر Cheeseball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Cheeseball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Cheeseball مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Cheeseball مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.93%
|30 يوم
|$ 0
|-38.00%
|60 يوم
|$ 0
|-71.59%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Cheeseball: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.03%
-6.93%
-34.27%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
Cheeseball is a meme coin on the Solana chain. The Cheeseball community brings together investors from every corner of the world and generates daily interacting contents such as games and contests. Staking, lotteries, NFTs and daily raffles are on the menu. The team is taking advantage of the upcoming Holiday to gain the crypto community’s attention but as the weeks go by, this project will gain its reputation through continuous communication with its investors, aggressive marketing campaigns, listings and constant deliveries from the leadership team. They are currently designing a utility tying every single project together, in order to provide their investors with further room to maximize their profits and increase their retention. Their most important values are integrity, innovation, communication, respect and unconditional love.
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