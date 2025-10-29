معلومات سعر Faircaster (FAIR) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0 عالية طوال الوقت $ 0 أدنى سعر $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -2.27% تغير السعر (1يوم) -21.49% تغير السعر (7 أيام) +42.20%

سعر Faircaster (FAIR) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول FAIR بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـFAIR على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير FAIR -2.27% على مدار الساعة الماضية، -21.49% على مدار 24 ساعة، و +42.20% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Faircaster (FAIR)

القيمة السوقية $ 3.31M الحجم (24 ساعة) -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 7.51M إمداد دورة التداول 44.02B إجمالي العرض 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Faircaster هي $ 3.31M، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ FAIR يبلغ 44.02B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 7.51M.