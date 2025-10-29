معلومات سعر Streme (STREME) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة: $ 0.00000535 $ 0.00000535 $ 0.00000535 24 ساعة منخفض $ 0.00000643 $ 0.00000643 $ 0.00000643 24 ساعة مرتفع 24 ساعة منخفض $ 0.00000535$ 0.00000535 $ 0.00000535 24 ساعة مرتفع $ 0.00000643$ 0.00000643 $ 0.00000643 عالية طوال الوقت $ 0.00004477$ 0.00004477 $ 0.00004477 أدنى سعر $ 0.00000433$ 0.00000433 $ 0.00000433 تغير السعر (1 ساعة) -1.05% تغير السعر (1يوم) +6.60% تغير السعر (7 أيام) +22.62% تغير السعر (7 أيام) +22.62%

سعر Streme (STREME) في الوقت الحقيقي هو $0.00000584. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول STREME بين أدنى سعر $ 0.00000535 وأعلى سعر $ 0.00000643، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـSTREME على الإطلاق هو $ 0.00004477، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.00000433.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير STREME -1.05% على مدار الساعة الماضية، +6.60% على مدار 24 ساعة، و +22.62% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Streme (STREME)

القيمة السوقية $ 551.96K$ 551.96K $ 551.96K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 551.96K$ 551.96K $ 551.96K إمداد دورة التداول 94.40B 94.40B 94.40B إجمالي العرض 94,401,617,198.39117 94,401,617,198.39117 94,401,617,198.39117

القيمة السوقية الحالية لـ Streme هي $ 551.96K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ STREME يبلغ 94.40B، مع إجمالي عرض 94401617198.39117. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 551.96K.