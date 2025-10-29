سعر Thank You So Much المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TYSM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TYSM بسهولة على موقع MEXC الآن.سعر Thank You So Much المباشر اليوم هو 0 USD. تتبع تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي TYSM إلى USD تحديثات الأسعار في الوقت الحقيقي، والمخططات الحية، والقيمة السوقية، وحجم التداول على مدار 24 ساعة، والمزيد. استكشف اتجاه السعر TYSM بسهولة على موقع MEXC الآن.

شعار Thank You So Much

سعر Thank You So Much (TYSM)

غير مدرج

السعر المباشر لـ 1 TYSM إلى USD:

--
----
-5.40%1D
mexc
USD
مخطط أسعار Thank You So Much (TYSM) المباشر
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:41:22 (UTC+8)

معلومات سعر Thank You So Much (TYSM) في (USD)

نطاق تغير السعر على مدار 24 ساعة:
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة منخفض
$ 0
$ 0$ 0
24 ساعة مرتفع

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

$ 0
$ 0$ 0

+2.41%

-5.49%

+17.41%

+17.41%

سعر Thank You So Much (TYSM) في الوقت الحقيقي هو --. على مدار الـ 24 ساعة الماضية، تم تداول TYSM بين أدنى سعر $ 0 وأعلى سعر $ 0، مما يدل على تقلبات السوق النشطة، أعلى سعر لـTYSM على الإطلاق هو $ 0، في حين أن أدنى سعر على الإطلاق هو $ 0.

فيما يتعلق بالأداء قصير الأجل، فقد تغير TYSM +2.41% على مدار الساعة الماضية، -5.49% على مدار 24 ساعة، و +17.41% في آخر 7 أيام. وهذا يوفر لك نظرة عامة سريعة على أحدث اتجاهات الأسعار وديناميكيات السوق على MEXC.

معلومات سوق Thank You So Much (TYSM)

$ 61.01K
$ 61.01K$ 61.01K

--
----

$ 73.59K
$ 73.59K$ 73.59K

82.91B
82.91B 82.91B

100,000,000,000.0
100,000,000,000.0 100,000,000,000.0

القيمة السوقية الحالية لـ Thank You So Much هي $ 61.01K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ TYSM يبلغ 82.91B، مع إجمالي عرض 100000000000.0. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 73.59K.

سجل سعر Thank You So Much (TYSM) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Thank You So Much مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Thank You So Much مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Thank You So Much مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Thank You So Much مقابل USD هو $ 0 .

الفترةالتغيير (USD)التغيير (%)
اليوم$ 0-5.49%
30 يوم$ 0+42.61%
60 يوم$ 0--
90 يوم$ 0--

ما هو Thank You So Much ( TYSM )

TYSM (Thank You So Much) is a social utility token built on the Base blockchain that enables permanent gratitude through social tipping functionality. The token integrates with Farcaster social media platform via the Noice mini app, allowing users to tip content creators and community members. TYSM utilizes Superfluid streaming technology to distribute 20% of the total token supply to stakers over a 365-day period, creating continuous passive income for holders who participate in staking. The project aims to build "The Gratitude Economy" where expressions of thanks become permanent value stored on-chain.

المصدر Thank You So Much (TYSM)

الموقع الرسمي

توقعات سعر Thank You So Much (USD)

كم ستكون قيمة Thank You So Much (TYSM) بقيمة USD غدًا، أو الأسبوع القادم، أو الشهر القادم؟ ما هي قيمة أصولك Thank You So Much (TYSM) في عام 2025 أو 2026 أو 2027 أو 2028 - أو حتى بعد 10 أو 20 عامًا من الآن؟ استخدم أداة توقعات الأسعار الخاصة بنا لاستكشاف كل من توقعات الصفقات القصيرة والطويلة Thank You So Much.

تحقق الآن من توقعات سعر Thank You So Much!

عملة TYSM إلى العملات المحلية

توكنوميكس Thank You So Much (TYSM)

يمكن أن يوفر فهم توكنوميكس Thank You So Much (TYSM) رؤية أعمق لقيمتها على المدى الطويل وإمكانات نموها. من كيفية توزيع التوكنات إلى كيفية إدارة العرض، تكشف توكنوميكس عن الهيكل الأساسي لاقتصاد المشروع. تعرف على توكنوميكس TYSM والتوكن الشاملة الآن!

يسأل الناس أيضًا: أسئلة أخرى حول Thank You So Much (TYSM)

كم يساوي Thank You So Much (TYSM) اليوم؟
سعر TYSM المباشر في USD هو USD 0، يتم تحديثه في الوقت الحقيقي مع أحدث بيانات السوق.
ما هو سعر TYSM إلى USD الحالي؟
سعر TYSM إلى USD الحالي هو $ 0. راجع MEXC تحويل لتحويل التوكن بدقة.
ما هي القيمة السوقية لـ Thank You So Much ؟
القيمة السوقية لعملة TYSM هي $ 61.01K USD. القيمة السوقية = السعر الحالي × المعروض المتداول. تشير إلى القيمة السوقية الإجمالية للعملة وترتيبها.
ما هو العرض المتداول لتوكن TYSM؟
العرض المتداول لتوكن TYSM هو 82.91B USD.
ما هو أعلى سعر على الإطلاق (ATH) لـ TYSM؟
حقق TYSM سعرًا قياسيًا قدره 0 USD.
ما هو أدنى سعر على الإطلاق (ATL) لـ TYSM؟
أدنى سعر على الإطلاق لعملة USD بلغ 0 TYSM.
ما هو حجم تداول TYSM؟
حجم تداول TYSM المباشر على مدار 24 ساعة هو -- USD.
هل سترتفع TYSM هذا العام؟
قد يرتفع TYSM هذا العام تبعًا لظروف السوق وتطورات المشاريع. اطلع على توقعات سعر TYSM لمزيد من التحليل المتعمق.
آخر تحديث للصفحة: 2025-10-29 19:41:22 (UTC+8)

