سعر Base God (TYBG)
سعر Base God (TYBG) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.47M. يتم تحديث سعر TYBG مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Base God الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.27K
- تغيير سعر Base God خلال اليوم هو -6.99%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 122.93B
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خلال اليوم، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-6.99%
|30 يوم
|$ 0
|-56.02%
|60 يوم
|$ 0
|-7.55%
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Base God: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-1.15%
-6.99%
-32.77%
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