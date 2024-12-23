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سعر Base God (TYBG) المباشر لليوم هو USD 0 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 11.47M . يتم تحديث سعر TYBG مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Base God الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 398.27K - تغيير سعر Base God خلال اليوم هو -6.99% - لديه عرض متداول بقيمة USD 122.93B

أداء سعر Base God (TYBG) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Base God مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -6.99% 30 يوم $ 0 -56.02% 60 يوم $ 0 -7.55% 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Base God (TYBG)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Base God: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0$ 0 $ 0 24 ساعة مرتفع $ 0$ 0 $ 0 عالية طوال الوقت $ 0$ 0 $ 0 تغير السعر (1 ساعة) -1.15% تغير السعر (1يوم) -6.99% تغير السعر (7 أيام) -32.77%

معلومات سوق Base God (TYBG)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: