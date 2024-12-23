سعر ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP)
سعر ghffb47yii2rteeyy10op (GHFFB47YII2RTEEYY10OP) المباشر لليوم هو USD 0. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 553.94K. يتم تحديث سعر GHFFB47YII2RTEEYY10OP مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق ghffb47yii2rteeyy10op الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 28.44K
- تغيير سعر ghffb47yii2rteeyy10op خلال اليوم هو -5.90%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 100.00B
احصل على تحديثات السعر في الوقت الفعلي لسعر GHFFB47YII2RTEEYY10OP مقابل USD على MEXC. ابق على اطلاع بأحدث البيانات وتحليلات السوق. يعد هذا أمرًا ضروريًا لاتخاذ قرارات تداول ذكية في سوق العملات المشفرة سريعة الوتيرة. MEXC هي منصتك المفضلة للحصول على معلومات دقيقة عن سعر GHFFB47YII2RTEEYY10OP.
خلال اليوم، كان سعر ghffb47yii2rteeyy10op مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر ghffb47yii2rteeyy10op مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر ghffb47yii2rteeyy10op مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر ghffb47yii2rteeyy10op مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.90%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر ghffb47yii2rteeyy10op: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.88%
-5.90%
-60.38%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
The memecoin ghffb47yii2rteeyy10op was launched using Clanker's advanced autonomous memecoin launchpad on the Base blockchain. Clanker is an AI-powered "tokenbot" that simplifies the process of creating tokens, making it as straightforward as posting a message on social media. This particular memecoin has gained significant attention, becoming a topic of discussion on platforms like Farcaster, where it was highlighted for its rapid rise and impact in the crypto community. It's part of a broader trend where AI agents and tools like Clanker are used to deploy tokens that can quickly go viral and achieve substantial market capitalization.
MEXC هي بورصة رائدة للعملات المشفرة يثق بها أكثر من 10 ملايين مستخدم حول العالم. وهي تشتهر بأنها البورصة التي تضم أوسع مجموعة من التوكن وأسرع إدراج للتوكن، وأقل رسوم تداول في السوق. انضم إلى MEXC الآن لتجربة سيولة من الدرجة الأولى وأكثر الرسوم تنافسية في السوق!
تخضع أسعار العملات الرقمية لمخاطر السوق العالية وتقلبات الأسعار. يجب أن تستثمر في المشاريع والمنتجات التي تعرفها وحيث تفهم المخاطر التي تنطوي عليها. يجب أن تفكر مليًا في خبرتك الاستثمارية ووضعك المالي وأهدافك الاستثمارية وتحملك للمخاطر واستشارة مستشار مالي مستقل قبل القيام بأي استثمار. لا ينبغي تفسير هذه المواد على أنها نصيحة مالية. الأداء السابق ليس مؤشرًا موثوقًا للأداء المستقبلي. يمكن أن تنخفض قيمة استثمارك أو ترتفع ، وقد لا تسترد المبلغ الذي استثمرته. أنت وحدك المسؤول عن قرارات الاستثمار الخاصة بك. MEXC ليست مسؤولة عن أي خسائر قد تتكبدها. لمزيد من المعلومات ، يرجى الرجوع إلى شروط الاستخدام والتحذير من المخاطر. يرجى أيضًا ملاحظة أن البيانات المتعلقة بالعملة الرقمية المذكورة أعلاه والمقدمة هنا (مثل سعرها المباشر الحالي) تستند إلى مصادر جهات خارجية. يتم تقديمها لك على أساس "كما هي" ولأغراض إعلامية فقط ، دون تمثيل أو ضمان من أي نوع. الروابط المقدمة إلى مواقع الأطراف الثالثة لا تخضع أيضًا لسيطرة MEXC. MEXC ليست مسؤولة عن موثوقية ودقة مواقع الأطراف الثالثة ومحتوياتها.
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى AUD
A$--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى GBP
￡--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى EUR
€--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى USD
$--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى MYR
RM--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى TRY
₺--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى JPY
¥--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى RUB
₽--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى INR
₹--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى IDR
Rp--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى PHP
₱--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى EGP
￡E.--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى BRL
R$--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى CAD
C$--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى BDT
৳--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى NGN
₦--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى UAH
₴--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى VES
Bs--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى PKR
Rs--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى KZT
₸--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى THB
฿--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى TWD
NT$--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى CHF
Fr--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى HKD
HK$--
|1 GHFFB47YII2RTEEYY10OP إلى MAD
.د.م--