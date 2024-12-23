سعر BWED (BWED)
سعر BWED (BWED) المباشر لليوم هو USD 0.00049634. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.02K. يتم تحديث سعر BWED مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BWED الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.49K
- تغيير سعر BWED خلال اليوم هو -5.14%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 961.85M
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خلال اليوم، كان سعر BWED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BWED مقابل USD هو $ -0.0001885538 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BWED مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BWED مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|-5.14%
|30 يوم
|$ -0.0001885538
|-37.98%
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BWED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-2.14%
-5.14%
-39.82%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
$BWED is a community-driven memecoin project that aims to bring humor and creativity to the Web3 space through a unique, multi-faceted ecosystem. Centered around a slice of bread mascot, $BWED combines tokenomics with interactive utilities including gaming, 3D avatars, NFTs, merchandise, and collectibles. This ecosystem is designed to foster organic community growth and engagement by offering holders the opportunity to participate in games, earn rewards, create and trade custom digital assets, and take part in collaborative events. $BWED’s purpose is to redefine the memecoin experience by blending entertainment with value, making it more than just a coin but a vibrant digital community.
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