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سعر BWED (BWED) المباشر لليوم هو USD 0.00049634 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 477.02K . يتم تحديث سعر BWED مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق BWED الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 5.49K - تغيير سعر BWED خلال اليوم هو -5.14% - لديه عرض متداول بقيمة USD 961.85M

أداء سعر BWED (BWED) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر BWED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر BWED مقابل USD هو $ -0.0001885538 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر BWED مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر BWED مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 -5.14% 30 يوم $ -0.0001885538 -37.98% 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر BWED (BWED)

اكتشف أحدث تحليلات سعر BWED: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00049079$ 0.00049079 $ 0.00049079 24 ساعة مرتفع $ 0.0005279$ 0.0005279 $ 0.0005279 عالية طوال الوقت $ 0.00522668$ 0.00522668 $ 0.00522668 تغير السعر (1 ساعة) -2.14% تغير السعر (1يوم) -5.14% تغير السعر (7 أيام) -39.82%

معلومات سوق BWED (BWED)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: