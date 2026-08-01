سعر BRICKTON اليوم

السعر المباشر لمشروع BRICKTON (BRICK) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 6.71% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRICK الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRICK.

يحتل BRICKTON حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 15,947.66، مع عرض متداول قدره 995.98M BRICK. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRICK بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0.00120627، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRICK بمقدار -5.36% خلال الساعة الماضية و-34.58% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق BRICKTON (BRICK)

القيمة السوقية $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 15.95K$ 15.95K $ 15.95K إمداد دورة التداول 995.98M 995.98M 995.98M إجمالي العرض 995,978,651.532628 995,978,651.532628 995,978,651.532628

القيمة السوقية الحالية لـ BRICKTON هي $ 15.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRICK يبلغ 995.98M، مع إجمالي عرض 995978651.532628. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 15.95K.