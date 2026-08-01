سعر brainfart اليوم

السعر المباشر لمشروع brainfart (BRAIN) اليوم هو $ 0، مع تغير بنسبة 1.13% خلال الـ 24 ساعة الماضية. سعر تحويل BRAIN الحالي إلى USD هو $ 0 لكل BRAIN.

يحتل brainfart حاليًا المرتبة #- من حيث القيمة السوقية البالغة $ 11,945.77، مع عرض متداول قدره 999.29M BRAIN. خلال آخر 24 ساعة، تم تداول BRAIN بين $ 0 (أدنى) و$ 0 (أعلى)، مما يعكس نشاط سوق. بلغ أعلى سعر له على الإطلاق $ 0، في حين كان أدنى سعر له على الإطلاق $ 0.

على المدى القصير، تحرك BRAIN بمقدار +0.13% خلال الساعة الماضية و-7.31% خلال الأيام الـ 7 الماضية. وخلال اليوم الماضي، بلغ إجمالي حجم التداول --.

معلومات سوق brainfart (BRAIN)

القيمة السوقية $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K الحجم (24 ساعة) ---- -- القيمة السوقية المخففة بالكامل $ 11.95K$ 11.95K $ 11.95K إمداد دورة التداول 999.29M 999.29M 999.29M إجمالي العرض 999,293,817.828966 999,293,817.828966 999,293,817.828966

القيمة السوقية الحالية لـ brainfart هي $ 11.95K، مع حجم تداول على مدار 24 ساعة --. العرض المتداول لـ BRAIN يبلغ 999.29M، مع إجمالي عرض 999293817.828966. قيمته المخفضة بالكامل (FDV) هي $ 11.95K.