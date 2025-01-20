سعر BBAChain (BBA)
سعر BBAChain (BBA) المباشر لليوم هو USD 1.076. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 0.00. يتم تحديث سعر BBA مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق BBAChain الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD $ 329.35K
- تغيير سعر BBAChain خلال اليوم هو -0.02%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 0.00
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خلال اليوم، كان سعر BBAChain مقابل USD هو $ -0.000221953941754 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر BBAChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر BBAChain مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر BBAChain مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ -0.000221953941754
|-0.02%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر BBAChain: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
+0.17%
-0.02%
-0.54%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain.
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