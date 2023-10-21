توكنوميكس BBAChain (BBA) اكتشف الرؤى الرئيسية حول BBAChain (BBA)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات BBAChain (BBA) BBAChain is a Layer 1 blockchain platform launched on October 21st, 2023 by BTI Group OÜ a company based in Estonia, designed to optimize the functionality, scalability, and affordability of decentralized applications. It utilizes a hybrid consensus mechanism that combines Proof of Stake (PoS), Proof of History (PoH), Derive of Half, and the Algorithm of Dichotomy. This innovative approach allows BBAChain to process transactions at a rate of 100,000 per second for just a few cents. BBA is the native utility token used within the BBAChain ecosystem for: • Fees for processing transactions and maintaining data. • Staking by validators to participate in the network consensus and earn rewards. • Engaging in network governance decisions. BBAChain is building a native ecosystem that includes key features such as: • A decentralized exchange (DEX) for seamless peer-to-peer asset trading. • A euro-pegged stablecoin, facilitating stable digital transactions. • An NFT marketplace that supports the minting, trading, and auctioning of digital collectibles. • A comprehensive DeFi ecosystem that offers various financial services. • A decentralized network that will facilitate government and institutions to run national elections, voting and polls through the blockchain. الموقع الرسمي: https://bbachain.com الوثيقة البيضاء: https://bbachain.com/docs/bba-whitepaper.pdf اشتر BBA الآن!

توكنوميكس BBAChain (BBA) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار BBAChain (BBA)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 23.87M $ 23.87M $ 23.87M إجمالي العرض: $ 296.00M $ 296.00M $ 296.00M العرض المتداول: $ 161.40M $ 161.40M $ 161.40M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 43.77M $ 43.77M $ 43.77M أعلى مستوى على الإطلاق: $ 2.11 $ 2.11 $ 2.11 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.03676833 $ 0.03676833 $ 0.03676833 السعر الحالي: $ 0.147873 $ 0.147873 $ 0.147873 معرفة المزيد عن سعر BBAChain (BBA)

توكنوميكس BBAChain (BBA): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس BBAChain (BBA) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن BBA التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن BBA التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس BBA، استكشف السعر المباشر لتوكن BBA!

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