سعر Agentik DEX (AGENTIK)
سعر Agentik DEX (AGENTIK) المباشر لليوم هو USD 0.00031347. حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 156.73K. يتم تحديث سعر AGENTIK مقابل USD في الوقت الفعلي.
أداء سوق Agentik DEX الرئيسي:
- حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD --
- تغيير سعر Agentik DEX خلال اليوم هو +21.13%
- لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M
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خلال اليوم، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 30 يومًا، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 60 يومًا، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .
في آخر 90 يومًا، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .
|الفترة
|التغيير (USD)
|التغيير (%)
|اليوم
|$ 0
|+21.13%
|30 يوم
|$ 0
|--
|60 يوم
|$ 0
|--
|90 يوم
|$ 0
|--
اكتشف أحدث تحليلات سعر Agentik DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:
-0.07%
+21.13%
-19.13%
تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض:
AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents.
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