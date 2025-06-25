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سعر Agentik DEX (AGENTIK) المباشر لليوم هو USD 0.00031347 . حيث تبلغ قيمته السوقية الحالية USD $ 156.73K . يتم تحديث سعر AGENTIK مقابل USD في الوقت الفعلي. أداء سوق Agentik DEX الرئيسي: - حجم التداول على مدار 24 ساعة هو USD -- - تغيير سعر Agentik DEX خلال اليوم هو +21.13% - لديه عرض متداول بقيمة USD 500.00M

أداء سعر Agentik DEX (AGENTIK) بعملة USD

خلال اليوم، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 30 يومًا، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 60 يومًا، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .

في آخر 90 يومًا، كان سعر Agentik DEX مقابل USD هو $ 0 .

الفترة التغيير (USD) التغيير (%) اليوم $ 0 +21.13% 30 يوم $ 0 -- 60 يوم $ 0 -- 90 يوم $ 0 --

تحليل سعر Agentik DEX (AGENTIK)

اكتشف أحدث تحليلات سعر Agentik DEX: أدنى وأعلى سعر على مدار 24 ساعة، أعلى سعر على الإطلاق والتغيرات اليومية:

24 ساعة منخفض $ 0.00025879$ 0.00025879 $ 0.00025879 24 ساعة مرتفع $ 0.00033588$ 0.00033588 $ 0.00033588 عالية طوال الوقت $ 0.00044111$ 0.00044111 $ 0.00044111 تغير السعر (1 ساعة) -0.07% تغير السعر (1يوم) +21.13% تغير السعر (7 أيام) -19.13%

معلومات سوق Agentik DEX (AGENTIK)

تعمق في إحصائيات السوق: القيمة السوقية، والحجم على مدار 24 ساعة، والعرض: