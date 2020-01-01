توكنوميكس Agentik DEX (AGENTIK) اكتشف الرؤى الرئيسية حول Agentik DEX (AGENTIK)، بما في ذلك عرض التوكن ونموذج التوزيع وبيانات السوق في الوقت الفعلي. العملة USD

معلومات Agentik DEX (AGENTIK) AgentikDEX is a revolutionary decentralized application that democratizes automated trading through AI-powered agents. Our platform enables users to create, customize, and deploy sophisticated trading agents which can make strategies across multiple blockchains without requiring technical expertise. By leveraging Virtuals G.A.M.E framework and advanced DeFi protocols, AgentikDEX transforms complex trading algorithms into accessible, autonomous agents. الموقع الرسمي: https://agentikdex.com/login اشتر AGENTIK الآن!

توكنوميكس Agentik DEX (AGENTIK) وتحليل الأسعار استكشف بيانات التوكنات الرئيسية وبيانات أسعار Agentik DEX (AGENTIK)، بما في ذلك القيمة السوقية وتفاصيل العرض والقيمة السوقية والقيمة السوقية العادلة وتاريخ الأسعار. افهم القيمة الحالية للتوكن ومركزها في السوق في لمحة سريعة. القيمة السوقية: $ 37.12K $ 37.12K $ 37.12K إجمالي العرض: $ 1.00B $ 1.00B $ 1.00B العرض المتداول: $ 500.00M $ 500.00M $ 500.00M القيمة المخففة بالكامل (FDV): $ 74.25K $ 74.25K $ 74.25K أعلى مستوى على الإطلاق: $ 0.00044111 $ 0.00044111 $ 0.00044111 أدنى مستوى على الإطلاق: $ 0.00007141 $ 0.00007141 $ 0.00007141 السعر الحالي: $ 0 $ 0 $ 0 معرفة المزيد عن سعر Agentik DEX (AGENTIK)

توكنوميكس Agentik DEX (AGENTIK): شرح المقاييس الرئيسية وحالات الاستخدام يعد فهم توكنوميكس Agentik DEX (AGENTIK) أمرًا ضروريًا لتحليل قيمتها واستدامتها وإمكاناتها على المدى الطويل. المقاييس الرئيسية وكيفية حسابها: إجمالي العرض: الحد الأقصى لعدد توكن AGENTIK التي تم إنشاؤه أو سيتم إنشاؤه على الإطلاق. العرض المتداول: عدد التوكن المتاح حاليًا في السوق وفي أيدي العامة. إجمالي العرض: الحد الأقصى الثابت لعدد توكن AGENTIK التي يمكن أن توجد في المجموع. القيمة المخففة بالكامل (FDV): يتم حسابها على أنها السعر الحالي × الحد الأقصى للعرض، مما يعطي إسقاطًا لإجمالي القيمة السوقية إذا كانت جميع التوكن متداول. معدل التضخم: يعكس مدى سرعة طرح التوكن الجديد، مما يؤثر على الندرة وحركة الأسعار على المدى الطويل. ما أهمية هذه المقاييس بالنسبة للمتداولين؟ ارتفاع العرض المتداول = سيولة أكبر. محدود إجمالي العرض + انخفاض التضخم = إمكانية ارتفاع الأسعار على المدى الطويل. شفافية توزيع التوكن = ثقة أفضل في المشروع ومخاطر أقل للتحكم المركزي. ارتفاع FDV مع انخفاض القيمة السوقية الحالية = إشارات مبالغة محتملة في التقييم. والآن بعد أن فهمتَ ماهية توكنوميكس AGENTIK، استكشف السعر المباشر لتوكن AGENTIK!

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