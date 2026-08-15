XFee 今日價格

XFee (XFEE) 今日實時價格為 $ 9.03，過去 24 小時內變化了 15.77%。目前 XFEE 兌 USD 的匯率為 $ 9.03 每 XFEE。

XFee 目前市值在 $ 1,688,518 排名第 #-，流通供應量為 262.10K XFEE。過去 24 小時內，XFEE 的交易價格在 $ 7.79（低點）和 $ 9.14（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 9.14，而歷史最低價為 $ 1.82。

短期表現方面，XFEE 在過去一小時內波動了 +0.33%，過去7 天內波動了 +71.88%。過去一天，總交易量達到 $ 37.32K。

XFee（XFEE）市場資訊

市值 $ 1.69M$ 1.69M $ 1.69M 成交量（24H） $ 37.32K$ 37.32K $ 37.32K 完全稀釋市值 $ 9.03M$ 9.03M $ 9.03M 流通量 262.10K 262.10K 262.10K 總供應量 986,592.584003286 986,592.584003286 986,592.584003286

XFee 的目前市值為 $ 1.69M, 它過去 24 小時的交易量為 $ 37.32K。XFEE 的流通量為 262.10K，總供應量是 986592.584003286，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 9.03M。