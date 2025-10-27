VEIL（VEIL）價格資訊 (USD)

24 小時價格變化區間： $ 0 $ 0 $ 0 24H最低價 $ 0 $ 0 $ 0 24H最高價 24H最低價 $ 0$ 0 $ 0 24H最高價 $ 0$ 0 $ 0 歷史最高 $ 0.510369$ 0.510369 $ 0.510369 最低價 $ 0.0000999$ 0.0000999 $ 0.0000999 漲跌幅（1H） -- 漲跌幅（1D） -- 漲跌幅（7D） 0.00% 漲跌幅（7D） 0.00%

VEIL（VEIL）目前實時價格為 $0.00157567。過去 24 小時內，VEIL 的交易價格在 $ 0 至 $ 0 之間波動，市場活躍度顯著。VEIL 的歷史最高價為 $ 0.510369，歷史最低價為 $ 0.0000999。

從短期表現來看，VEIL 在過去 1 小時內的價格變動為 --，過去 24 小時內變動為 --，過去 7 天內累計變動為 0.00%。這些數據為您快速呈現其在 MEXC 的最新價格走勢和市場動態。

VEIL（VEIL）市場資訊

市值 $ 235.81K$ 235.81K $ 235.81K 成交量（24H） ---- -- 完全稀釋市值 $ 275.55K$ 275.55K $ 275.55K 流通量 150.23M 150.23M 150.23M 總供應量 174,875,531.8288993 174,875,531.8288993 174,875,531.8288993

VEIL 的目前市值為 $ 235.81K, 它過去 24 小時的交易量為 --。VEIL 的流通量為 150.23M，總供應量是 174875531.8288993，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 275.55K。