Manadia 今日價格

Manadia (UMXM) 今日實時價格為 NT$ 0.1424，過去 24 小時內變化了 3.12%。目前 UMXM 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1424 每 UMXM。

Manadia 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- UMXM。過去 24 小時內，UMXM 的交易價格在 NT$ 0.1413（低點）和 NT$ 0.1593（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，UMXM 在過去一小時內波動了 +0.14%，過去7 天內波動了 -39.25%。過去一天，總交易量達到 NT$ 95.24K。

Manadia（UMXM）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 95.24KNT$ 95.24K NT$ 95.24K 完全稀釋市值 NT$ 42.72MNT$ 42.72M NT$ 42.72M 流通量 ---- -- 總供應量 300,000,000 300,000,000 300,000,000 所屬公鏈 BSC

Manadia 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 95.24K。UMXM 的流通量為 --，總供應量是 300000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 42.72M。