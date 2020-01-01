Measurable Data（MDT）代幣經濟學
Measurable Data（MDT）資訊
DT量數是一個去中心化的大數據價值經濟。作為用戶、數據購買方、數據供應商之間的交流單位，對數據價值進行量化。 MDT量數對貢獻匿名大數據的廣大用戶進行獎勵，並為數據購買方提供更有效率的消費方案，致力於改變普通用戶處於生物鏈底端的現狀，打造一個更加公正透明的數據交易環境。該生態首個應用MailTime為團隊積累500多萬用戶，是矽谷頂尖加速器Y Combinator孵化項目，由Gmail創始人Paul Buchheit親自孵化。
如今，用戶免費使用互聯網科技公司所開發的產品及服務，但在背後用戶其實需要妥協自己的各類數據作為交換。願意加入量數幣生態並分享自己匿名數據的用戶，將因此獲得相應的量數幣作為激勵。為了賦予用戶數據準確、公正的價值，量數幣的生態系統中每一個被調用的、驗證為有經濟價值的數據點均為量數點，也是此生態中被交易的數據點。在量數幣的生態系統下，數據交易不再是單向的猜測的遊戲，數據買家與數據供應商將共同受智能合約約束及保障。所有的數據點交易都會被區塊鏈記錄下來，也避免了數據造假的問題，解決了大數據溯源和匿名無法共存的矛盾。
Measurable Data（MDT）代幣經濟學和價格數據分析
快速了解 Measurable Data（MDT）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。
Measurable Data（MDT）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景
了解 Measurable Data（MDT）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。
關鍵代幣經濟指標及其計算方式：
總供應量（Total Supply）：
已創建或將要創建的 MDT 代幣的最大數量。
流通供應量（Circulating Supply）：
目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。
最大供應量（Max Supply）：
MDT 代幣可能存在的總數量上限。
完全稀釋估值（FDV）：
目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。
通脹率（Inflation Rate）：
反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。
為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？
流通供應量高 = 流動性強。
最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。
代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。
FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。
現在您已經了解了 MDT 代幣經濟模型的功能，趕快查看 MDT 代幣的實時價格吧！
MDT 價格預測
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代幣經濟數據來自第三方。MEXC 不保證其準確性。請在做出任何投資決策前自行審慎評估。