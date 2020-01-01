Measurable Data（MDT）資訊

DT量數是一個去中心化的大數據價值經濟。作為用戶、數據購買方、數據供應商之間的交流單位，對數據價值進行量化。 MDT量數對貢獻匿名大數據的廣大用戶進行獎勵，並為數據購買方提供更有效率的消費方案，致力於改變普通用戶處於生物鏈底端的現狀，打造一個更加公正透明的數據交易環境。該生態首個應用MailTime為團隊積累500多萬用戶，是矽谷頂尖加速器Y Combinator孵化​​項目，由Gmail創始人Paul Buchheit親自孵化。

如今，用戶免費使用互聯網科技公司所開發的產品及服務，但在背後用戶其實需要妥協自己的各類數據作為交換。願意加入量數幣生態並分享自己匿名數據的用戶，將因此獲得相應的量數幣作為激勵。為了賦予用戶數據準確、公正的價值，量數幣的生態系統中每一個被調用的、驗證為有經濟價值的數據點均為量數點，也是此生態中被交易的數據點。在量數幣的生態系統下，數據交易不再是單向的猜測的遊戲，數據買家與數據供應商將共同受智能合約約束及保障。所有的數據點交易都會被區塊鏈記錄下來，也避免了數據造假的問題，解決了大數據溯源和匿名無法共存的矛盾。