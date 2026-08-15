maxxing 今日價格

maxxing (MAXXING) 今日實時價格為 $ 0，過去 24 小時內變化了 0.75%。目前 MAXXING 兌 USD 的匯率為 $ 0 每 MAXXING。

maxxing 目前市值在 $ 423,191 排名第 #-，流通供應量為 999.60M MAXXING。過去 24 小時內，MAXXING 的交易價格在 $ 0（低點）和 $ 0（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.00748838，而歷史最低價為 $ 0。

短期表現方面，MAXXING 在過去一小時內波動了 -0.16%，過去7 天內波動了 +1.46%。過去一天，總交易量達到 $ 47.48K。

maxxing（MAXXING）市場資訊

市值 $ 423.19K$ 423.19K $ 423.19K 成交量（24H） $ 47.48K$ 47.48K $ 47.48K 完全稀釋市值 $ 423.19K$ 423.19K $ 423.19K 流通量 999.60M 999.60M 999.60M 總供應量 999,600,276.254145 999,600,276.254145 999,600,276.254145

maxxing 的目前市值為 $ 423.19K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 47.48K。MAXXING 的流通量為 999.60M，總供應量是 999600276.254145，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 423.19K。