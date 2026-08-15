Lnfi Network 今日價格

Lnfi Network (LN) 今日實時價格為 $ 0.00351791，過去 24 小時內變化了 2.79%。目前 LN 兌 USD 的匯率為 $ 0.00351791 每 LN。

Lnfi Network 目前市值在 $ 360,454 排名第 #-，流通供應量為 93.20M LN。過去 24 小時內，LN 的交易價格在 $ 0.00329695（低點）和 $ 0.00348569（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 $ 0.056908，而歷史最低價為 $ 0.00320069。

短期表現方面，LN 在過去一小時內波動了 +3.58%，過去7 天內波動了 -35.88%。過去一天，總交易量達到 $ 30.27K。

Lnfi Network（LN）市場資訊

市值 $ 360.45K$ 360.45K $ 360.45K 成交量（24H） $ 30.27K$ 30.27K $ 30.27K 完全稀釋市值 $ 3.87M$ 3.87M $ 3.87M 流通量 93.20M 93.20M 93.20M 總供應量 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0 1,000,000,000.0

Lnfi Network 的目前市值為 $ 360.45K, 它過去 24 小時的交易量為 $ 30.27K。LN 的流通量為 93.20M，總供應量是 1000000000.0，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 $ 3.87M。