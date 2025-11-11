YieldBasis 是一個 DeFi 協議，允許用戶向自動做市商 (AMM) 池提供流動性，且不會遭受無常損失。該協議透過基於 Curve Finance 基礎設施構建的 2 倍複利槓桿機制實現這一目標，用戶存入加密資產即可獲得代表其在流動性池中份額的 YieldBasis LP 代幣。