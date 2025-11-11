XPIN Network 是 BNB 鏈上領先的 DePIN 項目，致力於提供去中心化、人工智慧驅動的通訊基礎設施，實現安全、高效、無邊界的連接。 XPIN 的全球 eSIM、PowerLink 和人工智慧 dNFT 覆蓋超過 150 個國家和地區，開啟了全新的連接時代，並釋放了被動收入機會。 XPIN 正在重塑世界的連結方式，建構下一代去中心化營運商網路。