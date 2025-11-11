Treehouse Protocol 引入了創新的固定收益基礎工具，首先推出的是 Treehouse 的首個 tAsset——tETH，一種流動質押代幣，使使用者能參與鏈上以太坊利率的融合，同時保有參與 DeFi 活動的彈性。Treehouse Protocol 同時也首創了「去中心化報價利率」（Decentralized Offered Rates, DOR）共識機制，用以建立去中心化基準利率，從而將各類固定收益產品導入數位資產領域。