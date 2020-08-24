Sperax（SPA）代幣經濟學 深入了解 Sperax（SPA），包括其代幣供應、分配模型以及實時市場數據。 匯率 USD

Sperax（SPA）資訊 “Sperax 讓所有人都可以使用 DeFi 服務 Sperax 採用我們原創的區塊鏈設計 --- BDLS 共識協議構建，與 Cosmos (Tendermint)、Polkadot (GRANDPA) 等其他基於 BFT 共識的頂級區塊鏈相比，Sperax 提供了在真實互聯網環境中真正安全的高性能區塊鏈和以太坊（Casper FFG）。在 Sperax 區塊鏈共識基礎設施之上，Sperax 基金會發行了本地多幣種穩定幣 sCOIN，這是公共區塊鏈生態系統中的第一個。它彌合了互聯網用戶和加密原生應用程序之間的差距。在 Sperax，我們相信更多的人應該享受到支持區塊鏈的去中心化金融 (DeFi) 應用程序的好處。 2020 年 1 月，Sperax 獲得超過 600 萬美元的種子輪融資，主要投資者包括 Outlier Ventures、FBG Capital 和 Newstyle Capital。 2020 年 3 月 18 日，Sperax 在韓國最大的加密貨幣社區 Cobak 上首次公開發售，不到 20 分鐘就售罄了 20 萬美元。 SPA 是 Sperax 區塊鏈的原生實用代幣。它為生態系統提供燃料並反映網絡的價值。 SPA 還授予代幣持有者參與系統治理過程的權利。” 幣種官網： https://sperax.io/ 幣種白皮書： https://github.com/Sperax/USDs-Whitepaper/blob/main/USDs_Whitepaper.pdf 區塊查詢： https://etherscan.io/token/0xB4A3B0Faf0Ab53df58001804DdA5Bfc6a3D59008 現在就購買 SPA！

Sperax（SPA）代幣經濟學和價格數據分析 快速了解 Sperax（SPA）的代幣經濟數據，包括市值、供應量、FDV 和歷史價格，幫助您輕鬆掌握幣種現狀與市場表現。 市值： $ 27.08M $ 27.08M $ 27.08M 總供應量： $ 5.00B $ 5.00B $ 5.00B 流通量： $ 2.05B $ 2.05B $ 2.05B FDV (完全稀釋估值)： $ 66.10M $ 66.10M $ 66.10M 最高價： $ 0.24148 $ 0.24148 $ 0.24148 最低價： $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 $ 0.003287085606503908 目前價格： $ 0.01322 $ 0.01322 $ 0.01322 了解更多 Sperax（SPA）價格

Sperax（SPA）代幣經濟模型：關鍵指標與應用場景 了解 Sperax（SPA）的代幣經濟模型，對於分析其長期價值、可持續性和發展潛力至關重要。 關鍵代幣經濟指標及其計算方式： 總供應量（Total Supply）： 已創建或將要創建的 SPA 代幣的最大數量。 流通供應量（Circulating Supply）： 目前市場上可供交易和公眾持有的代幣數量。 最大供應量（Max Supply）： SPA 代幣可能存在的總數量上限。 完全稀釋估值（FDV）： 目前價格 × 最大供應量，預測所有代幣完全流通時的總市值。 通脹率（Inflation Rate）： 反映新代幣發行的速度，影響稀缺性及長期價格走勢。 為什麼這些代幣經濟指標對交易者很重要？ 流通供應量高 = 流動性強。 最大供應量有限 + 低通脹率 = 具備長期價格上漲潛力。 代幣分配透明 = 增強項目信任度，降低中心化風險。 FDV 高而目前市值低 = 可能存在高估風險的訊號。 現在您已經了解了 SPA 代幣經濟模型的功能，趕快查看 SPA 代幣的實時價格吧！

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