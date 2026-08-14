ROGIN.AI 今日價格

ROGIN.AI (ROG) 今日實時價格為 NT$ 0.1781，過去 24 小時內變化了 10.27%。目前 ROG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1781 每 ROG。

ROGIN.AI 目前市值在 NT$ 11.93M 排名第 #708，流通供應量為 66.99M ROG。過去 24 小時內，ROG 的交易價格在 NT$ 0.1781（低點）和 NT$ 0.1986（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 23.100749050510577115，而歷史最低價為 NT$ 4.243303782488819025。

短期表現方面，ROG 在過去一小時內波動了 -1.50%，過去7 天內波動了 -3.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 580.60。

ROGIN.AI（ROG）市場資訊

排名 No.708 市值 NT$ 11.93MNT$ 11.93M NT$ 11.93M 成交量（24H） NT$ 580.60NT$ 580.60 NT$ 580.60 完全稀釋市值 NT$ 35.62MNT$ 35.62M NT$ 35.62M 流通量 66.99M 66.99M 66.99M 總供應量 200,000,000 200,000,000 200,000,000 所屬公鏈 ETH

ROGIN.AI 的目前市值為 NT$ 11.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 580.60。ROG 的流通量為 66.99M，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.62M。