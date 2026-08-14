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ROGIN.AI 目前實時價格為 0.1781 TWD。ROG 市值為 11,930,896.489941 TWD。追蹤台灣的 ROG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！ROGIN.AI 目前實時價格為 0.1781 TWD。ROG 市值為 11,930,896.489941 TWD。追蹤台灣的 ROG 兌 TWD 實時價格更新、實時圖表、市值、24 小時交易量等更多資訊！

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ROGIN.AI實時價格 (ROG)

1 ROG 兌換為 TWD 的實時價格：

NT$5.690295
NT$5.690295NT$5.690295
-10.27%1D
TWD
ROGIN.AI (ROG) 實時價格圖表
頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:38:53 (UTC+8)

ROGIN.AI 今日價格

ROGIN.AI (ROG) 今日實時價格為 NT$ 0.1781，過去 24 小時內變化了 10.27%。目前 ROG 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.1781 每 ROG。

ROGIN.AI 目前市值在 NT$ 11.93M 排名第 #708，流通供應量為 66.99M ROG。過去 24 小時內，ROG 的交易價格在 NT$ 0.1781（低點）和 NT$ 0.1986（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 NT$ 23.100749050510577115，而歷史最低價為 NT$ 4.243303782488819025

短期表現方面，ROG 在過去一小時內波動了 -1.50%，過去7 天內波動了 -3.68%。過去一天，總交易量達到 NT$ 580.60

ROGIN.AI（ROG）市場資訊

No.708

NT$ 11.93M
NT$ 11.93MNT$ 11.93M

NT$ 580.60
NT$ 580.60NT$ 580.60

NT$ 35.62M
NT$ 35.62MNT$ 35.62M

66.99M
66.99M 66.99M

200,000,000
200,000,000 200,000,000

ETH

ROGIN.AI 的目前市值為 NT$ 11.93M, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 580.60。ROG 的流通量為 66.99M，總供應量是 200000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 35.62M

ROGIN.AI 價格歷史 TWD

24 小時價格變化區間：
NT$ 0.1781
NT$ 0.1781NT$ 0.1781
24H最低價
NT$ 0.1986
NT$ 0.1986NT$ 0.1986
24H最高價

NT$ 0.1781
NT$ 0.1781NT$ 0.1781

NT$ 0.1986
NT$ 0.1986NT$ 0.1986

NT$ 23.100749050510577115
NT$ 23.100749050510577115NT$ 23.100749050510577115

NT$ 4.243303782488819025
NT$ 4.243303782488819025NT$ 4.243303782488819025

-1.50%

-10.27%

-3.68%

-3.68%

ROGIN.AI（ROG）價格歷史 TWD

跟蹤 ROGIN.AI 當天、30、60 和 90 天的價格變化：

時間段漲跌幅 (TWD)漲跌幅 (%)
今日NT$ -0.65128-10.27%
30天NT$ -0.0689-27.90%
60天NT$ -0.1273-41.69%
90天NT$ -0.1289-41.99%
ROGIN.AI 今日價格變化

今天，ROG 記錄了 NT$ -0.65128 (-10.27%) 的變化，反映了其最新的市場活動。

ROGIN.AI 30 天價格變化

在過去 30 天內，價格變動了 NT$ -0.0689 (-27.90%)，顯示了該代幣在短期內的表現。

ROGIN.AI 60 天價格變化

將視圖擴展到 60 天，ROG 的變化為 NT$ -0.1273 (-41.69%)，從而更廣泛地了解其表現。

ROGIN.AI 90 天價格變化

從 90 天的趨勢來看，價格變動了 NT$ -0.1289 (-41.99%)，從而深入了解了代幣的長期走勢。

想解鎖 ROGIN.AI（ROG）的全部歷史價格和價格走勢嗎？

立即查看 ROGIN.AI 價格歷史頁面

ROGIN.AI 分析

本分析利用人工智慧模型評估 ROGIN.AI 近期的價格走勢、成交量動態和市場情緒。實時數據處理突顯新興趨勢和潛在交易機會，助力您做出更明智、更及時的決策。

哪些因素影響 ROGIN.AI 的價格？

以下為客戶輸入內容的繁體中文翻譯：

幾項關鍵因素會影響 ROGIN.AI（ROG）代幣的價格：

市場情緒：整體加密貨幣市場趨勢與投資者信心，將直接影響 ROG 的價格走勢。

採用與實用性：ROGIN.AI 的 AI 服務在現實世界的應用程度，以及平台的採用率，將驅動需求增長。

技術發展：平台更新、新的人工智慧功能，以及技術層面的改進，都會對其價值產生影響。

供應動態：代幣的分發方式、質押獎勵機制，以及銷毀機制，皆會影響代幣的稀缺性。

交易量：更高的流動性與更多交易所的上架，將有助於提升價格的穩定性。

競爭環境：相較其他聚焦人工智慧的加密貨幣專案，ROG 的表現優劣將決定其市場定位。

為什麼人們想知道 ROGIN.AI 今天的價格？

人們希望了解 ROGIN.AI（ROG）今日的價格，主要有以下幾個關鍵原因：做出明智的交易決策、進行投資組合管理、把握買賣訂單的時機、追蹤投資績效，以及隨時掌握市場波動情況。即時價格資訊有助於投資人評估獲利能力並規劃策略。

ROGIN.AI 的價格預測

ROGIN.AI（ROG）2030 年價格預測（4 年後）
根據上述價格預測模型，ROG 在 2030 年的目標價格為 NT$ --，預計增長率為 0.00%
ROGIN.AI (ROG) 2040 年價格預測（ 14 年後）

在 2040 年，ROGIN.AI 的價格可能實現 0.00% 的增長。交易價格可能達到 NT$ --

MEXC 工具
用戶可以使用 MEXC 的價格預測工具和 AI 市場洞察，獲取實時情景預測和更個性化的分析。
免責聲明：這些情景僅供參考；加密貨幣波動較大——請在做出決策前自行研究 (DYOR)。
想知道 ROGIN.AI 在 2026–2027 年的價格會達到多少？點擊 ROGIN.AI 價格預測，訪問我們的價格預測頁面，查看 ROG 2026–2027 年價格的預測。

關於 ROGIN.AI

Rogue (ROG) 是一種運行在以太坊區塊鏈上的去中心化加密貨幣。它主要在 Rogue Games 生態系統中作為實用代幣使用，該數字平台支持並推廣獨立遊戲開發者及其創作。ROG 代幣在這個社區中實現交易、獎勵和激勵，為開發者和玩家創造一個動態互動的環境。該代幣的發行遵循 ERC-20 標準，這是以太坊網絡上的代幣的一種流行模型。作為以太坊生態系統的一部分，ROG 從該網絡的強大安全性和智能合約功能中受益，使其成為遊戲行業中一種可靠且多功能的資產。

如何在台灣購買和投資 ROGIN.AI

準備好開始使用 ROGIN.AI 了嗎？在 MEXC 購買 ROG 快捷方便，新手也能輕鬆上手。首次購買後即可立即開始交易。欲了解更多資訊，請查看我們關於如何購買 ROGIN.AI 的完整指南。以下是 5 步快速概覽，助您開啟 ROGIN.AI (ROG) 購買之旅。

步驟一

註冊帳戶並完成 KYC

在 MEXC 上註冊賬戶並完成身份認證（KYC）。您可以通過 MEXC 官方網站或 MEXC App 使用手機號碼或電子郵件註冊。
步驟二

向錢包添加 USDT、USDC 或 USDE

USDT、USDC 和 USDE 是 MEXC 交易的基礎。您可以透過銀行轉帳、OTC 或 P2P 交易購買 USDT、USDC 或 USDE。
步驟三

進入現貨交易

在 MEXC 官網，點擊頂部導航欄的【現貨交易】，並搜尋您想要的代幣。
步驟四

選擇代幣

MEXC 提供超過 -- 種代幣供您選擇。您可以輕鬆購買比特幣、以太坊和各種熱門代幣。
步驟五

完成購買

輸入您想購買的代幣數量或等值的當地貨幣金額。點擊【買入】，ROGIN.AI 將立即存入您的錢包。
ROGIN.AI (ROG) 購買教程

ROGIN.AI 能做什麼？

擁有 ROGIN.AI 可以讓您在購買和持有方面擁有更多選擇。您可以在數百個市場交易 BTC，透過靈活的質押和儲蓄產品賺取被動收益，或利用專業的交易工具來增值您的資產。無論您是新手還是經驗豐富的專業投資者，MEXC 都能讓您輕鬆最大化您的加密貨幣潛力。以下是充分利用比特幣代幣的四種最佳方式。

  • 探索 MEXC 現貨市場

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    用超低手續費交易 2,800 多種 代幣。

    合約交易

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    高達 500 倍 槓桿和深度流動性，助您靈活交易。

  • MEXC Launchpool

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    質押代幣，賺取豐厚的空投獎勵。

    MEXC 盤前交易

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    在新代幣正式上線前，搶先買賣。

在 MEXC 上以極低的費用進行交易

在 MEXC 上購買 ROGIN.AI (ROG) 意味着相同資金買到更多代幣。作為市場上費用最低的加密貨幣平台之一，MEXC 可以幫助您從首次交易開始就降低成本。

現貨交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)
合約交易手續費：
--
掛單方 (Maker)
--
吃單方 (Taker)

查看 MEXC 極具競爭力的交易手續費

除了這些極低的手續費，您還可以通過 MEXC 的“零費率狂歡”活動，完全免手續費地交易精選現貨代幣！

什麼是ROGIN.AI (ROG)

To train traders to prioritize risk mitigation in our Metaverse sandbox. To enable global users to have a sound investment mindset with collective intelligence strategies. To protect Intellectual Property with ownership of every certified strategy through NFTs.

ROGIN.AI資源

要更深入地瞭解 ROGIN.AI，請考慮探索其他資源，例如白皮書、官方網站和其他發佈信息：

白皮書
官方ROGIN.AI網站
區塊查詢

類別 :

Decentralized Finance (DeFi)Ethereum EcosystemYield Farming

人們還問：關於ROGIN.AI的其他問題

頁面數據最近更新時間：2026-08-14 22:38:53 (UTC+8)

ROGIN.AI（ROG）重要行業更新

時間 (UTC+8)類型資訊
02-11 14:20:00行業動態
過去 24 小時內，CEX 淨流出 59,400 ETH
02-10 18:39:21鏈上數據
昨日，比特幣現貨ETF錄得1.449億美元淨流入，而以太坊ETF錄得5,700萬美元淨流入
02-04 11:04:00行業動態
加密恐懼指數再次降至 14,市場仍處於「極度恐懼」區域
02-04 00:48:00行業動態
過去24小時全網爆倉2.85億美元,多空雙殺
02-01 01:12:00行業動態
比特幣跌破先前低點80,600美元,創下自2025年4月11日以來新低
01-28 07:44:00行業動態
美元指數創下自2022年2月以來最低水平，加密貨幣市場持續上漲

探索有關 ROGIN.AI 的更多資訊

ROGUSDT（合約交易）

使用槓桿做多或做空 ROG。在 MEXC 上探索 ROGUSDT 合約交易，把握市場波動機會。

在 MEXC 上交易 ROGIN.AI (ROG) 盤口

探索現貨和合約市場，查看 ROGIN.AI 的實時價格、交易量，並直接進行交易。

交易對
價格
24 小時漲跌幅
24 小時交易量
ROG/USDT
NT$5.77656
NT$5.77656NT$5.77656
-8.91%
2.85K (USDT)

更多加密貨幣值得探索

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KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3569515
NT$2.3569515NT$2.3569515

+288.26%

utility token

utility token

UTILITY

NT$0.1849905
NT$0.1849905NT$0.1849905

-1.91%

Thinking Cat

Thinking Cat

HMM

NT$0.4629555
NT$0.4629555NT$0.4629555

-24.92%

up

up

UPROBINHOOD

NT$9.21438
NT$9.21438NT$9.21438

+23.98%

DAPPOS

DAPPOS

DOS

NT$9.076356
NT$9.076356NT$9.076356

+2.07%

漲幅榜

今日加密貨幣上漲榜單

KiiChain

KiiChain

KII

NT$2.3569515
NT$2.3569515NT$2.3569515

+288.26%

Fusionist

Fusionist

ACE

NT$8.721711
NT$8.721711NT$8.721711

+135.79%

AKEDO

AKEDO

AKE

NT$0.354271185
NT$0.354271185NT$0.354271185

+69.83%

Velvet

Velvet

VELVET

NT$28.4108985
NT$28.4108985NT$28.4108985

+25.80%

Cap

Cap

CAP

NT$2.481237
NT$2.481237NT$2.481237

+43.20%

免責聲明

加密貨幣的價格會受到高市場風險和價格波動的影響。您應該投資於您熟悉的項目和產品，並了解其中的風險。您應該仔細考慮你的投資經驗、財務狀況、投資目標和風險承受能力，並在進行任何投資之前諮詢獨立財務顧問。本材料不應被理解為財務建議。過往的表現並不是未來表現的可靠指標。您的投資價值可能下降，也可能上升，而且您可能無法收回您的投資金額。您要對您的投資決定負全責。 MEXC不對您的任何可能產生的損失負責。欲了解更多信息，請參考我們的使用條款和風險警告。 另請注意，這裡介紹的與上述加密貨幣有關的數據（如其目前的實時價格）是基於第三方來源的。它們以 "原樣 "的的方式呈現給您，僅用於提供信息，不作任何形式的陳述或保證。所提供的第三方網站的連結也不在MEXC的控制之下。 MEXC不對此類第三方網站及其內容的可靠性和準確性負責。

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ROG
ROG
TWD
TWD

1 ROG = 5.690295 TWD