Stupid Faces 今日價格

Stupid Faces (UPID) 今日實時價格為 NT$ 0.01721，過去 24 小時內變化了 28.29%。目前 UPID 兌 TWD 的匯率為 NT$ 0.01721 每 UPID。

Stupid Faces 目前市值在 -- 排名第 #-，流通供應量為 -- UPID。過去 24 小時內，UPID 的交易價格在 NT$ 0.01682（低點）和 NT$ 0.0265（高點）之間波動，反映出市場波動性。其歷史最高價為 --，而歷史最低價為 --。

短期表現方面，UPID 在過去一小時內波動了 -2.17%，過去7 天內波動了 -79.98%。過去一天，總交易量達到 NT$ 572.77K。

Stupid Faces（UPID）市場資訊

市值 ---- -- 成交量（24H） NT$ 572.77KNT$ 572.77K NT$ 572.77K 完全稀釋市值 NT$ 17.21MNT$ 17.21M NT$ 17.21M 流通量 ---- -- 總供應量 1,000,000,000 1,000,000,000 1,000,000,000 所屬公鏈 BSC

Stupid Faces 的目前市值為 --, 它過去 24 小時的交易量為 NT$ 572.77K。UPID 的流通量為 --，總供應量是 1000000000，它的完全稀釋估值 (FDV) 是 NT$ 17.21M。